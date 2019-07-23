На 89-м округе в Ивано-Франковской области представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил с отрывом в 348 голосов на внеочередных выборах в Раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, которая обработала 100% по этому округу.

Согласно данным ЦИК, первая тройка соперников шла почти вплотную. В парламент пройдет 33-летний предприниматель Владимир Тимофийчук. Он получил 18,2% голосов (11 856 избирателей). Его ближайший соперник самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук набрал 17,67%. На третьем месте - действующий народный депутат от БПП Юрий Соловей - 14,83%.

Фото: cvk.gov.ua

Согласно данным из открытых реестров, частное предприятие Тимофийчука "Агро-лидер" - зарегистрировано в феврале 2018 года, занимается выращиванием зерновых культур.

Фото: facebook.com

Напомним, что Разумков сообщил, что во фракцию "Слуги народа" могут войти самовыдвиженцы.

Также мы писали о том, как на Банковой готовятся к досрочным местным выборам.