В ходе фестиваля Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что американская компания Warner Bros. готовит анимационный фильм "Супермен. Красный сын". Об этом сообщает портал CBR.

Проект будет основан на серии комиксов Марка Миллара, Дейва Джонсона и Килиана Планкетта. В них исследуется альтернативная вселенная, в которой корабль с новорожденным супергероем приземляется не в США, а в Советском Союзе. Впоследствии Супермен становится символом советских ценностей и защитником коммунизма.

Фото: cbr.com

Выход ленты запланирован на 2020 год. Пока не уточняется, кто именно будет работать над новым проектом.

Трехсерийный комикс DC "Супермен. Красный сын" вышел весной в 2003 году. В нем описываются события с 1953 по 2001 года и небольшой эпизод в будущем. В нем Кларк Кент, выросший в колхозе, описывается как "борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса". В комиксе также появляются Бэтмен, Чудо-женщина, Лекс Лютор и Зеленый Фонарь.

Ранее в США арестовали экс-менеджера Стэна Ли за жестокое обращение с создателем комиксов Marvel.

Мы писали, что 20th Century Fox снимет 6 фильмов по комиксам Marvel. Сообщалось, что фильмы будут представлены зрителям 7 июня 2019 года, 22 ноября 2019 года, 13 марта 2020 года, 26 июня 2020 года, 2 октября 2020 года и 5 марта 2021 года.