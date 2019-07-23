Правительство РФ все еще вмешивается в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в юридическом комитете Сената 23 июля, передает ТАСС.

"Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния (...) На мой взгляд, пока они не прекратили, их не сдерживают в достаточной степени", — сказал Рэй.

До этого в этот же день об опасности иностранного вмешательства в американские выборы предупредили журналисты издания Foreign Affairs. По их мнению, Конгресс не проделал достаточную работу, чтобы обезопасить демократический процесс, несмотря на информацию о российском влиянии на него.

Как считают журналисты, необходимо действовать сразу в нескольких направлениях: ликвидировать прорехи в законах, защитить политические силы от шантажа и модифицировать механизмы, с помощью которых происходят выборы в стране, сделав их более защищенными от подтасовок.

Напомним, 18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Также мы писали, что, по данным СБА, следов вмешательства России в парламентские выборы в Украине нет.