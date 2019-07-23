Нардеп и кандидат на выборах в Раду Надежда Савченко заявила, что смирилась со своим поражением и даже чувствует удовлетворение от того, что избавилась от ответственности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Надежда Савченко

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", - написала она.

По словам Савченко, которая набрала всего 8 голосов поддержки, говорит, что в жизни "освобождалась от пут не раз", но на этот раз "это ощущение невероятное". К своему посту она добавила фото горящей агитки за себя саму.

"Желаю освобождения, собственного выбора и своего пути каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение", - отметила Савченко.

Скриншот: Facebook/Надежда Савченко

Напомним, Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду в округе №51 в Донецкой области. Она набрала 1,2% электоральной поддержки. На нее на двух участках проголосовали 8 человек. Победил ее беспартийный пенсионер – самовыдвиженец.

Сестра Надежды Савченко Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов "за").