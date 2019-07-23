Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко и компартия подали иск в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить приказ Министерства юстиции Украины от 23 июля 2015 года о несоответствии деятельности, названия и символики КПУ требованиям закона о декоммунизации. Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник о сути иска.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - пишет пресс-служба. В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по административному делу.

15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"). В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

Напомним, что суд запретил КПУ идти на выборы.

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