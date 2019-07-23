Таисия Повалий собралась вернуться из РФ в Украину и дать сольный концерт. Мероприятие должно быть приурочено к ее 55-летию. Юбилейное шоу запланировано на 10 декабря на сцене Дворца "Украина" в Киеве. Об этом свидетельствует анонс сольника, уже появившийся в сети - и в то же время на сайте НДИ афиша пока отсутствует.

Отметим, что в последний раз украинская певица выступала в Киеве еще в 2014 году. После аннексии Крыма и последующих событий Повалий уехала в РФ, где часто давала концерты. Так, в конце 2018 года она получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных церемоний музыкальных наград в России. Кроме Повалий, лауреатами граммофона стали украинские поп-исполнители Ани Лорак, Макс Барских и Светлана Лобода.

В своем Instagram артистка добавила, что подготовку уже начали. Сегодня Повалий официально объявила о грядущем шоу и пригласила на "особенную встречу", на которой собралась рассказать, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела.

Концерт запланирован на 19:00. Цена билетов: от 390 гривен до 2990 гривен.

В последний раз Повалий приезжала в Киев на запись концерта для телеканала "Интер" к 9 мая.

Сообщение о возвращении Повалий в Украину с концертом в Киеве вызвало у подписчиков артистки полярную реакцию. Некоторые пишут в комментариях о грядущем шоу с восторгом, другие - напротив - с гневом и даже угрозами.

"И ты думаешь тебя, запроданскую мо*ду пустят, еще и во Дворец? В Кремле пой, мумия";



"Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь!"

Другие пишут слова поддержки: "Какая волшебная новость. Ждала этого момента так долго, спасибо вам Таисия Николаевна... Ждем вас всем сердцем и душой".

Другой пользователь написал: "С нетерпением ждем концерта. Будем рукоплескать в первом ряду".

Ранее мы писали, муж и продюсер певицы Таисии Повалий Игорь Лихута, заявил, что в Украине против их семьи развернута кампании травли.