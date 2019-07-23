23 июля после боя скончался 28-летний российский боксер Максим Дадашев, который получил травму во время боя с Сабриэлем Матиасом 20 июля. О смерти спортсмена сообщила его команда. "Максим скончался. Не выдержало сердце", - сообщили в команде журналистам.

Максим Дадашев с 20 июля находился в критическом состоянии после трепанации черепа. Он получил травму, проиграв отборочный бой по версии IBF в первом полусреднем весе. Сразу же после нокаута он угодил в реанимацию.

Спортсмен перенес тяжелую операцию по удалению отека мозга. Она длилась 2 часа. По словам журналиста ESPN Стива Кима, врачи смогли удалить Дадашеву отек, но для этого им пришлось удалить часть черепа.

Напомним, бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта Максима Дадашева. В сети появилось видео, как тренер Бадди Макгирт уговаривает боксера остановить бой. "Макс, ты пропустил слишком много", - говорит он.

После того, как остановили бой, российского боксера стошнило, он не смог дойти до раздевалки. потеряв сознание, и его уносили на носилках. Спортсмена доставили в медицинский центр университета Мэриленда UM Prince George's Hospital Center для проведения операции.

По статистике Compubox в роковом для Дадашева бою Матиас превзошел россиянина в активности и количестве точных ударов. Пуэрториканец нанес 1204 удара, из которых 319 оказались точными. У Дадашева этот показатель - 621 и 157. По точным силовым ударам преимущество Матиаса составило 266 ударов против 120 у Дадашева.

В сети появилось полное видео боя Дадашева и Матиаса.

До этого боя Дадашев не потерпел ни одного поражения. За свою карьеру россиянин одержал 13 побед, 11 из которых - нокаутом. Все поединки уроженец Санкт-Петербурга провел в США. Его дебютный бой на профессиональном ринге состоялся в 2016 году.

У спортсмена остались жена и ребенок. Его супруга прилетела в США.

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