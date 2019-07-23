"Где этот мальчик?" Журналист "Схем" рассказал, как его обидел Зеленский
Глава Украины Владимир Зеленский назвал журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача "мальчиком" в Офисе президента. Об этом сам Ткача заявил на своей странице в соцсети Facebook.
"Только что в Офисе Президента:
Зеленский: Где этот мальчик?
: Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист что, не может быть парнем?
Я: Парнем может. Мальчиком - нет.
Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?
Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - пересказал диалог Ткач.
Журналист добавил, что "кто-то определенно забыл, как требовал у Порошенко уважения на стадионе".
Скриншот: Facebook/Mykhailo Tkach
Напомним, 20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой называть его по имени. "Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - обратился он отвечая на выкрики его поклонников.
Также мы писали, что 10 июля в Борисполе в ходе мероприятия между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.