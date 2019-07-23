Группа Queen выпустит три новых музыкальных видео по случаю своего нового достижения - миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

Также Queen запустили конкурс для своих поклонников "You Are The Champions". Победители получат возможность поработать над созданием новых клипов.

"Для нас большая честь, что Bohemian Rhapsody достигла миллиарда просмотров на YouТube. Мы хотим поблагодарить вас всех и отблагодарить, пригласив к участию в создании трех новых музыкальных видео к нашим песням. Независимо от того, музыкант вы, певец, танцор, художник или вы просто хотите немного веселья - переходите по ссылке www.youarethechampions.com, чтобы узнать больше", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Queen

Отметим, что указанный сайт на момент написания заметки был недоступен.

Клип на 23 июля имеет уже 1 млрд 1 500 млн просмотров.

Напомним, ранее "Богемская рапсодия" рок-группы Queen была признана самой популярной песней XX века.

Также мы публиковали видео, как гвардейцы Букингемского дворца исполнили "Богемскую рапсодию" группы Queen.