Во время проверки поезда Москва-Львов в пункте контроля Конотоп пограничники Сумского отряда вместе с работниками ГФС обнаружили старинные банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что денежные банкноты находились в конверте, скрытом под умывальником в купе проводника. Всего пограничники нашли 45 различных купюр, часть из которых датированы 19-20 веком и, скорее всего, представляет историческую и культурную ценность.

Как было установлено, таким образом проводник поезда, 43-летний гражданин Украины, пытался незаконно переместить через границу данные купюры.

В данный момент коллекция денежных знаков, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля, изъята и будет направлена на экспертизу.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее сообщалось, что с октября в Украине вводят банкноту номиналом в тысячу гривен.

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