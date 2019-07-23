В Боярке Киевской области две нетрезвые малолетние подружки устроили драку с бригадой скорой помощи, а потом и с полицией. Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя соответствующее видео.

По данным свидетелей, полиция нашла двух очень пьяных малолетних подружек, лежащих в автомобиле, и вызвала им скорую. К моменту приезда скорой девушки пришли в себя и затеяли драку с медиками.

Полицейские какое-то время пытались усмирить пьяных подростков, но в итоге им пришлось применять газовый баллончик.

"В Боярке (Киевская область) правоохранители вызвали медиков к автомобилю, в котором валялись две малолетние подружки. Обе пьяные в хлам. Почему-то девушки решили, что именно медики их главная проблема в жизни, а поэтому хаотично подбегали и били их. Закончилось всё только тогда, когда один из правоохранителей дал понюхать "будущим мамам" газовый баллончик", - говорится в комментарии под сообщением.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

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