В городе Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области продолжается протестная акция из-за возможных нарушений во время выборов, из-за чего избирательная комиссия не работает. Об этом гражданская сеть Опора.

Фото: dn.npu.gov.ua

"В округе №50 с центром в городе Покровск Донецкой области произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий. Активисты установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций", - сообщают в Опоре.

Фото: dn.npu.gov.ua

На месте находится руководство областного главка и местной полиции. "По факту событий на ОИК начато досудебное расследование. Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали подносить шины", - заявили по этому поводу в полиции. Досудебное расследование проводится по по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины – препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов.

Фото: dn.npu.gov.ua

Отметим, что по состоянию на 17:42 в округе №50 ЦИК обработала 95,57% протоколов. По предварительным данным, на выборах лидирует городской голова Руслан Требушкин с 30,62%, выдвинутый "Оппозиционным блоком". Его ближайший конкурент – самовыдвиженец, мэр Доброполья Андрей Аксенов, который отстает на 1,12% с 29,61%. На третьем месте - Татьяна Романцова от "Слуги народа" - с 21,2%.

До этого наблюдатели "Опоры" в округе заметили расхождения в протоколах, имеющихся у наблюдателей и тех, которые УИК передает ОИК. Наблюдатели требовали, чтобы глава ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение. Позже голову забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие.

Ранее "Страна" описывала, что происходит на мажоритарных округах Донецкой области.

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