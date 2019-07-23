Экс-тренер футбольной сборной Англии 71-летний Свен-Йоран Эрикссон предлагал свои услуги "Заре". Руководство клуба рассматривало его кандидатуру, когда искало замену ушедшему в отставку Юрию Вернидубу.

Об этом рассказал генеральный директор луганской Сергей Рафаилов. Его цитирует "Сегодня".

"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Йоран Эрикссон. Причем, инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов – языковой, бытовой. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для "Зари" – сейчас это неприемлемо. Поэтому мы остановили выбор на Викторе Скрипнике, который знает украинский футбол, но в тоже время 20 лет жил в Европе, работал тренером в немецком чемпионате", – признался Рафаилов.

Эрикссон известен работой в "Гетеборге", "Бенфике", "Роме", "Фиорентине", "Сампдории", "Лацио", сборной Англии и "Манчестер Сити". Помимо различных внутренних трофеев он дважды побеждал в Кубке УЕФА, по разу выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Затем он тренировал команды из Азии, где особых успехов не добился.

Свен-Йоран Эрикссон. Фото: fifa.com

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