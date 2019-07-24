На днях исполнится три месяца с тех пор, как жители самопровозглашенных "ЛДНР" по указу Путина могут подавать документы на российские паспорта. По сегодняшним данным, их уже получили 7 тысяч человек, еще 30 тысяч в очереди.

"Страна" выяснила, как упрощенка работает на местах, есть ли очереди и с какими проблемами люди сталкиваются при оформлении документов. А также, каким удивительным для России способом жители "ЛДНР" получают российские заграничные паспорта и могут ли все-таки претендовать на пенсии в РФ.

Еще одна новость - со следующего года Россия вслед за Украиной переходит на ID-паспорта. Мы проанализировали, каким образом это может повлиять на "паспортизацию" неподконтрольной части Донбасса.

Очереди и пакет документов

Процедура получения гражданства России жителями "ЛДНР" упрощена максимально. На местах указ Владимира Путина облегчили еще больше.

Человек теперь должен принести: ксерокопию (не нотариальную копию) свидетельства о рождении, паспорт гражданина Украины, паспорта "ДНР" или "ЛДР", их оригиналы и фото. А также свидетельства о браке/разводе и рождении детей - при наличии.

Еще один обязательный документ - справка с места работы или учебы. Если человек не работает, то справка из центра занятости. Последнее - единственная страховка того, что человек действительно проживает в "республиках". Впрочем, она сомнительна (так как ее легко можно купить в Донецке за одну-две тысячи рублей - 400-800 гривен).

Никаких других документов не нужно. Человек даже не заполняет никакого заявления. Это делают сотрудники миграционных служб в Донецке и Луганске, а он только ставит подпись.

Очередей на подачу на российских паспорт нет. Человек, у которого есть описанный выше пакет документов и желание, может сделать это завтра-послезавтра в зависимости от района проживания.

Зато есть очереди, и большие, на паспорта "ЛДНР". Многие их не получили, заняв выжидательную позицию. Но сейчас это сделать сложно. Сегодня на подачу документов на паспорт "ДНР" записывают на начало сентября, то есть через полтора месяца. Срок ожидания паспорта - минимум два - максимум три месяца. То есть 90% загруженности местных миграционных служб - это оформление "республиканского" документа, а не прием на российский.

После того, как у человека приняли пакет документов на роспаспорт, срок ожидания на практике - два месяца (хотя по указу Путина предполагается до трех месяцев). Далее человеку звонят на мобильный, указывают дату и время выезда в Ростовскую область - уже за паспортом. Везут всех централизовано, на специально выделенных автобусах, проезд туда и назад бесплатный. Самостоятельно приехать из Донецка на личном автомобиле и забрать паспорт нельзя.

Загранпаспорта и российские пенсии

Когда мы анализировали указ Путина в день его выпуска, не было точного ответа на два вопроса: как жители "ЛДНР" будут получать российские загранпаспорта и могут ли они претендовать на российские пенсии.

К настоящему моменту ситуация прояснилась.

Не будем детально пересказывать, как граждане РФ получают заграничные паспорта, но кратко отметим: процедура значительно сложнее, чем в Украине, и для нее обязательно нужна постоянная регистрация. Проблема была как раз в том, что дончанам в России прописаться негде. Потому, по логике, на загран они претендовать не могли.

В тоже время, найден обходной путь.

В тот день, когда житель Донецка подает по месту документы на общегражданский паспорт РФ, он может поставить галочку, что хочет и загранпаспорт. Оба документа выдают в один день. Отметим, что для россиян, живущих в России, это нонсенс. Тем не менее, в случае с жителями Донбасса это реализовали.

Правда, сделаем примечание: выдается российский загранпаспорт старого образца (на 5 лет). От нового образца - биометрического - он отличается количеством страниц и сроком действия (на 10 лет). Он действителен для всех типов виз, но по нему нельзя въехать в Украину.

Касательно пенсий ситуация такая.

Если житель "ЛДНР" получил российский паспорт и оформил постоянную регистрацию в любом из регионов России, он может претендовать на российскую пенсию. Отметим, что власти РФ при этом не интересует, получает ли человек параллельно выплаты в "ДНР" и/или в Украине - российская пенсия ему будет начислять в любом случае.

Самая большая проблема - буква "ё"

При подаче документов на российские паспорта жители "ЛДНР" столкнулись с одной из наиболее распространенных бюрократических проблем РФ - с буквой "ё". Более того, из нашего опроса жителей Донбасса следует, что эта загвоздка едва ли не единственная и носит массовый характер.

В свидетельствах о рождении, выданных в УССР (до 1991 года), буква "ё" при написании фамилии, имени и отчества как правило не использовалась. Это же касается и паспортов граждан Украины - в основном пишется буква "е", но не всегда.

Тогда как в России в 2005 году был принят № 53 "О государственном языке РФ". Статья 3 данного документа обязывает использование буквы "ё" во всех официальных документах, в том числе в паспорте. В результате россияне столкнулись с проблемой разного написания своих ФИО, вследствие чего не могли оформить документы для пенсионного фонда, вступить в право наследства и многое другое.

Спустя четыре года, в 2009 году, Верховный суд РФ был вынужден выпустить постановление. Суд пояснил: буквы "е" и "ё" в различных документах одного и того же человека являются равнозначными и действительными по всем правам, если личность человека идентифицируется. То есть по факту последнее слово остается за конкретным инспектором, который принимает решение по документам гражданина. Но и тут есть нюанс.

Инспектор должен отталкиваться от официально закрепленных в России правил русской орфографии. Из них следует, что буква "ё" всегда образует ударный слог. Тогда тогда буква "е" в этом же слове может быть и безударной. То есть букву "ё" следует применять в случаях предупреждения неверности изложения (то есть всегда).

Все эти постановления и правила неожиданно больно ударили по жителям "ЛДНР". Так, у них принимают документы только если во всех случаях (свидетельство о рождении и браке, паспорт гражданина Украины, паспорт "ДНР") единое написание: везде или "е", или "ё". Если же хотя бы где-то есть отличие, пакет документов возвращается с требованием привести все в единому знаменателю (неважно какому).

Нам известно о случаях уже отклоненных документов с именами Федор (и производными отчествами и фамилией), фамилиями Соловьев, Черный, Терехин, Грачев, Ковалев, Пономарев.

И если большую часть документов можно переделать на месте, в Донецке или Луганске, то для изготовления нового паспорта гражданина Украины нужно выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

Отметим, что заворачивают большое количество документов с е/ё непосредственно в "республиках". Какое решение бы приняли инспекторы в Ростовской области по этим же людям неизвестно.

Россия переходит на ID-паспорта

В начале этой неделе в Госдуме предложили отменить пошлину на оформление паспортов РФ для жителей "ЛДНР". Сегодня если человек хочет получить документы, он должен единоразово заплатить 5800 рублей (3500 - пошлина на гражданский паспорт, 300 - изготовление паспорта, 2000 - за загран). Это 2400 гривен. Для трех членов семьи - 7200 гривен - большие деньги, если отталкиваться от низких доходов в "республиках".

В первую очередь пошлину предлагают отметить для пенсионеров. В законодательный акт данная инициатива еще не превратилась. Однако некоторые жители Донецка, с которыми мы поговорили, решили ждать такой закон и пока стоять в очередях за паспортом "ДНР", получение которого не требует больших расходов.

У Зеленского, в свою очередь, на днях выступили с заявлением: Украина рассматривает введение мер за паспортизацию жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В Евросоюзе же рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, получившим паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

В тоже время, скоро любые санкции могут оказаться бессмысленными.

На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что со следующего года Россия переходит на ID-паспорта (как он будет выглядеть смотрите на образце документа ниже).

С 2020 года паспорта-карточки смогут получить жители Москвы, с 2021 года - все россияне. Планируется, что с 2030 года Россия полностью откажется от бумажных паспортов.

В свете ситуации с паспортами для жителей Донбасса это важно вот почему. Уже через полтора года все россияне будут повально переходит на новый образец паспорта. На основании их же они смогут получить новые загранпаспорта.

В результате документы будут свежими у всех. Идентифицировать людей, которые получили документы после конкретного указа Путина станет невозможно, а потому и наказать их будет почти нереально.