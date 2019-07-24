В Украине 24 июля отмечают именины Ольги и Елены, а в народе - день Ольги Страдницы, который выпадал на разгар полевых работ. Официальных или профессиональных дней 24 июля в Украине не отмечают.

Церковные праздники

24 июля посвящен памяти княгини Ольги - супруги князя Игоря, благодаря которой в стародавнем Киеве зародилась христианская вера. В 945 году князя Игоря убили древляне, восстав против непомерных сборов. После этого предводитель древлян Мал сделал предложение Ольге, но княгиня заманила послов Мала в Киев хитростью и наказала их мучительной смертью. После этого она сожгла Искоростень, столицу древлян, а его жителей приказала убить, а часть - отдать в рабство.

После гибели мужа Ольга стала регентом своего малолетнего сына Святослава до момента его совершеннолетия, но и после этого она продолжала править, поскольку князь подолгу находился в походах и не мог отдавать приказы. Ольга начала строить храмы, преимущественно из камня, чтобы обезопасить их от пожаров.

В 954 году Ольга стала христианкой, приняв крещение с именем Елена в Константинополе. В Киев она вернулась с богословскими книгами, иконами и решимостью обратить всех родных в Христову веру. Однако Святослав продолжал жить по языческим законам. Впрочем, это не помешало княгине учить внуков христианской вере. И после смерти Ольги ее внук - князь Владимир продолжил дело своей бабушки, приняв крещение и крестив Киевскую Русь в 988 году.

Народные праздники

В народе на Ольгу Страдницу в поле выходили всем селом и принимались за жатву и заготовку сена, дети собирали в лесу грибы и ягоды. В церквях 24 июля молились святой Ольге о крепкой вере, хорошей погоде, заступничестве и милосердии.

24 июля еще называли Стожарами по аналогии с астеризмом в созвездии Тельца. В этот день стоит жаркая погода, а безоблачное небо предвещало щедрый урожай. Охотникам эта примета также сулила хорошую добычу.

События и даты

24 июля считается днем, когда в 1938 году впервые изобрели растворимый кофе, измельчив зерна сортов робусты и арабики. В это же время на рынке появилась первая марка популярного Nescafe, который изначально был в рационе американских солдат во время Второй мировой войны, а после Америки распространился по всему миру и перекочевал в украинские семьи. Интересно, что капля меда или три капли лимонного сока может сделать вкус растворимого напитка похожим на натуральный кофе элитных сортов.

В 1969 американский космический корабль "Аполлон-11", который впервые в истории совершил посадку на Луну, успешно приводнился в Тихом океане.

В 1790 году во Франции впервые задокументировали падение на Землю метеорита. Несмотря на это, французский химик Клод Бертолле и многие другие заявляли, что гасконцы известные фантазеры, а муниципалитет убеждает всех в народных сказках.

Сегодня день рождения отмечает американская актриса, певица и танцовщица Дженифер Лопес. Ей исполняется 50 лет.

Именины

В этот день именины у Елены, Ольги, Аркадия и Льва