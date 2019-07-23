Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) страны, которыми вводится уголовная ответственность за оправдание нацизма. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Изменения коснулись 130 статьи УК. Теперь она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за "умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства", и за "умышленные действия по реабилитации нацизма".

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь за 70 лет так и не восстановилась от Великой Отечественной войны. В связи с этим он призвал Запад быть "поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой", отметив, что большая часть критики необоснованна. Вместе с тем Лукашенко отметил, что в последнее время критики в адрес Минска стало меньше. "Но это не потому, что у них совести больше появилось, нет", — уточнил он.

Издание pressinform.net уточняет, что в перечень запрещенной символики, которую лучше не демонстрировать во время пребывания в Беларуси, входит бандеровская символика, включающая в себя черно-красный флаг УПА, герб батальона "Азов", портреты Бандеры и Шухевича, а также разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники. Скорее всего токсичной станет антикварная форма СС, УПА, шевроны, флаги и другие атрибуты. Наказание за их публичную демонстрацию, хранение и распространение до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что Бацька назвал Украину общей проблемой Беларуси и Европы.

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