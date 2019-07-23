Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская (PiS) заявила, что в ближайшее время станет ясно, оправдаются ли польские надежды на изменение исторической политики Украины после смены власти, передает "Польское радио".

"Я ожидаю здесь изменений в политике Украины. Конечно, ближайшие дни, месяцы покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет изменение. Однако, кажется, что президент Украины - человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которую Украина реализовала до сих пор", - сказала она.

Также глава Польши Анджей Дуда надеется, что Киев прежде всего отменит мораторий на эксгумации поляков.

1 сентября в Варшаве на мемориальных мероприятиях к 80 годовщины начала Второй мировой войны ждут, среди прочих, визита президента Украины Владимира Зеленского.

В МИД Польши надеются, что после выборов Украина ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений с ЕС и НАТО.