В Вышгороде Киевской области в марте 2019 года между 39-летним обвиняемым и его 61-летней матерью, которые проживали совместно в одной квартире, на почве длительных неприязненных отношений вспыхнула словесная перепалка. Она закончилась избиением женщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В коридоре квартиры он начал наносить ей множественные удары по всему телу, от которых она упала на пол. Однако, тот не остановился и продолжал лежащую мать бить ногами. После этого пошел отдыхать в другую комнату в квартире.

От полученных телесных повреждений и переломов женщина через час умерла. Действия злоумышленника квалифицированы квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении указанного злоумышленника Вишгородским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщала "Страна", в Киеве сын убил собственную мать и три дня не выходил из квартиры с ее телом.

Между 34-летним сыном и матерью на почве постоянных, личных, неприязненных отношений, возник словесный конфликт, в ходе которого он нанес женщине тяжкие телесные повреждения, повлекшие в результате смерть.

Отметим, что избивший жену в Киевской области наркоман хранил коноплю в коробке из-под обуви.

Напомним, что в центре Киева полиция накрыли наркомагазин, где отвешивали коноплю и амфетамин.