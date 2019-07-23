Во время расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие получило материалы от компетентных органов 9 стран, из 15, куда были направлены ходатайства о правовой помощи, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

"Преступление остается не раскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилий лиц, причастных к этому преступлению, но на сегодняшний день назвать их пока что преждевременно", - сказал Князев, докладывая во вторник в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также, говоря о версиях совершения этого преступления, глава Нацполиции напомнил:"Это профессиональная деятельность Шеремета на территории Украины и за границей, в частности в Беларуси и России, дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные ситуации, ошибка в объекте преступления".

Он отметил, что отдельно проверяется причастность к совершению преступления экстремистски настроенных групп и лиц.

"В правоохранительные органы 15 стран, как я докладывал ранее, было направлено ходатайство о предоставлении международной правой помощи, продолжаются процессуальные действия по установлению целей въезда, сопровождение, встречи, финансовых активов возможных конфликтов Шеремета за пределами Украины", - рассказал Князев.

В данный момент, как он сообщил, от компетентных органов 9 стран получены материалы выполненных ходатайств.

Так, в частности, глава Нацполиции рассказал, что согласно материалам, полученным от Литовской Республики по зарегистрированному в ноябре 2015 года в Вильнюсе благотворительного фонда "Солидарные медиа", директором которого был Шеремет, "допрошены жители Вильнюса, которые засвидетельствовали, что гражданин Шеремет намеревался зарегистрировать фонд содействия соблюдения прав человека в Украине… финансовые документы он намеревался подписать 21 июля 2016 года, но за день до этого погиб".

Как рассказал глава Нацполиции, подобного рода примеров информации, полученной от зарубежных коллег, довольно много, но ее нельзя разглашать.

Ранее сообщалось, что Устименко, который мог следить за журналистом накануне убийства, имеет статус свидетеля.

Также мы писали, что в Офисе президента сообщили, когда состоится доклад силовиков об убийстве Павла Шеремета.