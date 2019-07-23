Известный юрист Андрей Портнов назвал время, на которое назначен допрос в Госбюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. О том, что Порошенко вызвали на 15:30 25 июля, Портнов сообщил в Facebook.

"Уважаемые друзья, СМИ уже несколько раз сообщили, что на послезавтра, 25 июля, Порошенко вызван на допрос по делу об отмывании через офшоры украденных у государства средств и активов. Но нигде не указано время допроса, чтобы благодарные граждане смогли встретить фигуранта возле входа в ГБР. Сообщаю, что допрос состоится в 15:30. Не благодарите", - написал Портнов.

Скриншот: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Отметим, что 17 июля бывший президент не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Напомним, что в ГБР подтвердили, что повторный допрос Порошенко назначен на 25 июля.

Также мы писали о том, что суд санкционировал военные экспертизы в делах против Порошенко.