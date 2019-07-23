Мэру Киева Виталию Кличко вручили повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает источник "Страны" в КГГА.

Повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.

Допрос должен состояться в пятницу, 26 июля.

Отметим, что 17 июля ГБР начало расследование по заявлению Париновой о возможных земельных махинациях, совершенных мэром Киева Виталием Кличко. Речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома.

Также мы писали, что 18 июля ГБР начало досудебное расследование по второму поданному Париновой заявлению о земельных махинациях Виталия Кличко.