В Государственной думе России приняли в окончательном чтении закон, упрощающий получение разрешения на временное пребывание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в России для граждан Украины, владеющих русским языком. Речь о сокращении срока рассмотрения заявлений на временное проживание с шести до четырех месяцев и других преференциях. Об этом сообщает Интерфакс.

Теперь РВП без учета квоты в России может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории России.

Закон также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в России, РВП и ВНЖ.

Кроме того, теперь без учета квоты РВП могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие образование в образовательной организации, расположенной в России.

Также ВНЖ без получения РВП могут получить высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Закон также определяет, что ВНЖ выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в РФ по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.

По данным МВД России, в 2018 году было выдано 191,4 тыс. видов на жительство, в 2017 - 185,8 тыс. В 2018 был продлен срок действия 28,3 тыс. видов на жительство, в 2017 - 34 тыс. видов на жительство, отмечается в пояснительной записке.

Комментируя журналистам закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой". Спикер Госдумы также напомнил, что президент РФ упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

Определяется, что вид на жительство подлежит замене так же, как и российский паспорт - при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

Напомним, на минувшей неделе Путин уже в третий раз за этот год упростил получение гражданства России для украинцев. Кому и как читайте в нашем материале.

Также сейчас действует еще одна процедура - максимально облегченная - по ней российские паспорта получают жители "ЛДНР".