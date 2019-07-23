Во время съемок девятой части фильма "Форсаж" с каскадером, который работает дублером Вина Дизеля, произошел несчастный случай, передает The Sun.

Отмечается, что мужчина сорвался с высоты более 10 метров и получил травму головы. В критическом состоянии он был доставлен на специальном вертолете в больницу, где сейчас он находится в реанимации.

Сам Вин Дизель во время инцидента присутствовал на площадке. Как признался актер, он был шокирован случившимся и надеется, что каскадер выживет.

Стоит отметить, что это был не первый подобный случай на съемках с Дизелем. Так, в 2002 году один из его дублеров погиб во время съемок фильма "Три икса".

Ранее сообщалось, что в России на съемках фильма с Безруковым и Гуськовым под танком погиб каскадер.

Также мы писали, что во время съемок "Дэдпул-2" трагически погибла каскадер.