Игорь Устименко, который на 2014 год являлся действующим сотрудником СБУ и мог следить за журналистом Павлом Шереметом накануне его убийства, проходит по делу как свидетель. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время отчета Владимиру Зеленскому.

Так, по словам Князева, полиция не видит причастности Игоря Устименко к преступлению. Он проходит по делу как свидетель.

Напомним, 10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем речь шла о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Он мог видеть людей, закладывавших взрывное устройство. Только после выхода фильма Устименко был вызван на допрос.

В день третьей годовщины со дня убийства журналиста Павла Шеремета, чью машину взорвали утром 20 июля 2016 года в центре Киева, "Страна" писала о том, что известно о деле Шеремета три года спустя.