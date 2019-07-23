Зеленский назвал имя потенциального генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора Украины. Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.
Руслан Рябошапка. Фото: espreso.tv
42-летний Рябошапка с 1998 года работает в Минюсте. Примерно с 2003 года занимается антикоррупционной тематикой. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента (так тогда называлась АП). С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013-2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International.
После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, а позже чуть больше года проработал членом НАПК. Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников. По информации "Страны" он является человеком, хорошо знакомым с одним из руководителей штаба Зеленского, юристом Андреем Богданом.
Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал скорую смену генпрокурора и заявил, что это будет не Луценко.