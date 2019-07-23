Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора Украины. Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Руслан Рябошапка. Фото: espreso.tv

42-летний Рябошапка с 1998 года работает в Минюсте. Примерно с 2003 года занимается антикоррупционной тематикой. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента (так тогда называлась АП). С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013-2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International.

После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, а позже чуть больше года проработал членом НАПК. Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников. По информации "Страны" он является человеком, хорошо знакомым с одним из руководителей штаба Зеленского, юристом Андреем Богданом.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал скорую смену генпрокурора и заявил, что это будет не Луценко.