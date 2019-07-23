Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон - бывший мэр Лондона. Он сменил на своем посту Терезу Мей, которая провалила сделку с Европой по Брекситу.

Новый же премьер обещает жестко разорвать связи с ЕС и вывести Британию из него уже 31 октября - вообще без всякой сделки. То есть - без цивилизованного развода с Евросоюзом.

Это, по откровенному признанию самого Джонсона, вынудит Брюссель в конце концов подписать такую сделку, которая будет выгодна Британии.

Идея под стать другим наполеоновским идеям Джонсона, которые составили этому политику неоднозначную славу. А если коротко - во главе одной из ключевых стран мира стал наиболее эпатажный политик, какого только можно было себе представить.

"Страна" собрала информацию, чем известен Борис Джонсон, который славится своими экстравагантными поступками.

Потомок монархов и мэр Лондона

В крови Бориса Джонсона намешано много. Что видно и по его полному имени - Александр Борис де Пфеффель-Джонсон.

Прабабушка Джонсона по отцовской линии была правнучкой короля Вюртемберга Фридриха I, который в свою очередь был потомком в третьем поколении короля Великобритании Георга II.

То есть новый премьер - потомок сразу нескольких европейских королевских династий, в том числе Романовых. Откуда и имя Борис, видимо.

В юности будущий политик изменил имя, чтобы выделиться из толпы. Вместо полученного при рождении - Александр Борис де Пффефель Джонсон, он сократил его до Бориса, решив, что Александр слишком банальное и распространенное имя.

Политикой Джонсон заинтересовался еще в колледже. Выйдя из его стен, он стал писать аналитические статьи для Daily Telegraph. В основном это была критика Евросоюза и лейбристов.

Борис Джонсон. Фото - Getty Images

Джонсон быстро стал популярным журналистом. Правда, в 1988 году The Times уволила его за фабрикацию цитаты в статье. Но в целом он гнул свою линию и еще тогда, в годы Маргарет Тетчер, критиковал чиновников из Брюсселя.

И через много лет, уже в ходе референдума по Брекситу, Джонсон был одним из его активнейших агитаторов. Причем не гнушался ничем. Как пишет "Евроньюс", накануне голосования Джонсон объездил всю страну на автобусе с лозунгами, обещавшими системе здравоохранения дополнительные 350 миллионов фунтов каждую неделю, - что в результате оказалось абсолютной ложью.

Фото - Getty Images

Но задолго до этих событий, в 2008 году Джонсон выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Лондона, победил и просидел в этом кресле два срока. А в 2015 году был избран в парламент. На следующих год возглавил МИД королевства. Из-за разногласий с правительством по Брекситу ему пришлось уйти с поста главы МИД.

Самые экстравагантные заявления Джонсона

Джонсон известен своим экстравагантным поведением. Будучи мэром, он постоянно ездил на работу на велосипеде, и его везде узнавали из-за растрепанной прически. Во время агитации на пост мэра он обещал избирателям, что у их жен увеличится грудь, а шансы водить BMW M3 возрастут.

В сети сегодня набирают популярность видео-подборки с лучшими моментами Бориса Джонсона.

Он позволял себе скандальные замечания. В 2001 году Джонсон в одной из своих статей назвал жителей Ливерпуля "наслаждающимися статусом жертвы", говоря об убийстве в Ираке взятого в заложники британца Кена Бигли. После скандала консерваторы отправили Джонсона в Ливерпуль извиняться перед всем городом. В 2006 году Джонсон написал, что Папуа-Новая Гвинея известна "каннибализмом и убийствами вождей". После этого ему вновь пришлось извиняться.

В 2017 году во время визита в Россию, отвечая на вопрос журналиста, чувствует ли он себя в безопасности в этой стране, Джонсон сказал, что в знак полного доверия отдал свое пальто вместе с содержимым карманов главе МИД России Сергею Лаврову.

Также, на самой встрече, продолжая тезис Лаврова, который сказал, что отношения между странами находятся на низкой отметке, он продолжил: "Но, несмотря на сложности, есть признаки экономического прогресса. Мы увеличили поставки британских чипсов в Россию и, около трехсот Bentley были проданы в Россию в этом году. Возможно, не все эти машины приобрели сотрудники МИД. Но, тем не менее, это признак прогресса".

Однажды Джонсон оскорбил президента Турции Реджепа Эрдогана, написав стих, в котором говорилось, что Эрдоган занимался сексом с козой. Хиллари Клинтон он называл крашеной блондинкой, которая выглядит как медсестра-садистка в психиатрической больнице.

Когда его назначали главой МИД Великобритании, он со смехом сказал: "Я успел оскорбить немало политиков. Соединенные Штаты Америки будут первыми в очереди на получение извинений".

На этом же посту он заявил, что город в Ливии станет туристическим центром, как только власти "уберут трупы" с улиц.

А в июне этого года Джонсон устроил такой громкий скандал со своей возлюбленной Керри Саймондс, что соседи вызвали полицию.

Девушка Бориса Джонсона Керри Саймондс. Фото The Sun

Цитаты Джонсона об Украине

Борис Джонсон занимает негативную позицию в отношении России. И соответственно поддерживает Украину.

При этом в разное время Джонсона называли то русофилом, то русофобом.

Будучи на посту главы Министерства иностранных дел, политик дважды посещал Украину. В первый раз в 2016 году. "Я рад посетить Украину вскоре после назначения главой МИД, это четкая демонстрация мощных отношений между двумя странами", - заявлял Джонсон в Киеве.

В том же году он заявлял, что Великобритания должна стать лидером в оказании давления на Россию с помощью санкций, введенных из-за "беспощадного и жестокого поведения русских в Украине и в Сирии". Правда, при этом он назвал правильным подходом, продолжение сотрудничества в тех областях, где у Лондона и Москвы есть общие интересы.

Во второй раз он прибыл в Украину в 2017 году, вместе с польским коллегой Витольдом Ващиковским. "Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров", - высказал тогда позицию Лондона Джонсон.

В ходе 53-й Мюнхенской конференции по безопасности британский министр повторил, что на Россию нужно надавить из-за Украины: "Если одно государство аннексирует территорию другого, в нарушение Хельсинского соглашения, то тогда мы должны быть абсолютно решительны в вопросе введения санкций, которые необходимы в ответ на такую агрессию".

Впрочем, эти фразы выглядят дежурными для всех западных политиков. Что же реально будет делать Великобритания в отношении Украины - покажет время.