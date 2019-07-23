Владимир Зеленский сегодня назвал, кого видит на посту генпрокурора. Это Руслан Рябошапка - антикоррупционный активист и член Зе-команды. Который сейчас трудится заместителем главы Офиса президента.

Именно с Андреем Богданом и связывают карьерный рост Рябошапки у Зеленского.

"Страна" уже рассказывала, что Руслан Рябошапка - один из главных претендентов на кресло генпрокурора. Мы узнали, что известно о потенциальном сменщике Юрия Луценко.

Биография Рябошапки

Руслан Рябошапка родом из Одесской области. В 1998 году он окончил частный вуз - Международный Соломонов университет, где получил диплом юриста.

С того же момента Рябошапка работает в Минюсте. Примерно с 2003 года занимается антикоррупционной тематикой. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента (так тогда называлась АП).

С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013-2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International.

После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, где сотрудничал с "Реанимационным пакетом реформ", а позже чуть больше года проработал членом НАПК.

Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников.

Супруга Рябошапки Олеся Бартовщук работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. С ней живут и дети чиновника - Тимур, Лука и Марк. Кстати, во Франции жил и сам Руслан Рябошапка, когда работал в програме ПРООН.

У семьи Руслана есть дом во Франции, земельный участок в Новых Петровцах под Киевом и квартира там же. Ездит Рябошапка на бюджетном внедорожнике "Пежо 4008", а его супруга - на универсале "Вольво" С70.

На жене также значится полмиллиона евро кредита в европейском банке.

Скандалы

Рябошапка сравнительно не часто попадал в различные скандалы. Но некоторые все же имеются.

Так, в 2016 году против него было открыто уголовное дело за незаконное обогащение. Заявитель в прокуратуру Киева - нардеп от БПП Иван Винник - указал, что 30 октября 2015 года на карточку Рябошапки в "Приватбанке" пришли 270 тысяч гривень от "Программы развития ООН в Украине", с назначением платежа – пополнение счета.

Комментируя это дело, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что деньги ПРООН, выделенные на деятельность НАПК, где работал Рябошапка, были разворованы, и агентству пришлось работать в "ужасных условиях".

Сам же Рябошапка ответил, что деньги ему на карту действительно приходили - как официальному эксперту Организации.

"Я был экспертом ПРООН и одновременно экспертом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поэтому вполне логично, что ПРООН мне выплачивала денежные средства по контрактам. Все официально подписанные контракты", - рассказал тогда Рябошапка "Украинской правде".

НАБУ при этом дела на чиновника не открывало.

Отметим, нардеп Винник известен тем, что, по заказу Порошенко и секретаря СНБО Турчинова, предпринимал различные действия против неугодных тогдашней власти лиц. Так что его заявление против Рябошапки может быть местью за заявления по саботажу в НАПК.

Интересный казус случился и при прохождении Рябошапки в НАПК в марте 2016 года. Когда Кабмин утверждал его кандидатуру, двое министров от "Народного фронта" высказались против - Арсен Аваков и Игорь Жданов. Но Яценюк очень настойчиво выступил за него и Рябошапка прошел в агентство.

19 августа того же 2016 года произошел еще один скандал с Рябошапкой. От его имени кто-то разместил вымышленную декларацию со "сведениями" о якобы получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой фирмы.

Выяснилось, что взлома системы не было, а для размещения декларации был использован тестовый ключ - то есть ее вносил не Рябошапка. Декларация была признана фейковой.

Карьера Рябошапки у Зеленского

По информации "Страны" Руслан Рябошапка является человеком, тесно связанным с главой Офиса президента, юристом Андреем Богданом.

Руслан Рябошапка вошел в Зе-команду еще весной. Его среди других представили накануне второго тура выборов. Тогда Зеленский заявил, что на Рябошапке будет правоохранительная и антикоррупционная политика.

После выборов стало понятно, в каком качестве. Он стал заместителем главы администрации президента. На этой должности Рябошапка курирует антикоррупционные вопросы и Националный совет по борьбе с коррупцией при президенте.

Рябошапка лоббирует отмену "поправок Лозового" в УПК. Они вводят ряд ограничений для следствия. Например, сокращают срок досудебного расследования, вводят проведение экспертиз только по решению суда и так далее.

Также зам Богдана выступает за усиление защиты свидетелей и обличителей по делам о коррупции - иначе они боятся давать показания на взяточников.

Отметим, что именно с новым генпрокурором у Владимира Зеленского связывают будущие дела против топ-чиновников. В частности против Петра Порошенко. Так как нынешний генпрокурор Юрий Луценко их всячески тормозит.

Насколько с этой ролью справится Рябошапка - покажет время.