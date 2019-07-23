В Каменском на Днепровском меткомбинате 22 июля погиб рабочий, это уже второй подобный случай в этом году. Об ЧП сообщила пресс-служба предприятия.

Трагедия произошла в доменном цехе. Погиб работник подрядной организации. Для выяснения точных причин и обстоятельств несчастного случая проводится расследование. "Руководство комбината и подрядной организации выражают соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в пресс-службе завода.

В этом году, 18 февраля, на заводе уже был подобный инцидент. У пульта управления скончался рабочий-горновой 1972 года рождения.

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