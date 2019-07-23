Новоизбранный глава британской Консервативной партии и будущий премьер-министр страны Борис Джонсон назвал своим приоритетом выход из ЕС (реализацию Brexit) до конца октября 2019. Также он намерен победить оппозицию из Лейбористской партии.

"Мы нанесем поражение Джереми Корбину (глава Лейбористской партии в британском парламенте - прим. ред.), мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель - нанести поражение и выйти из ЕС", - сказал глава Консервативной партии Борис Джонсон в ходе выступления.

Он возглавит новое правительство Великобритании в среду, 24 июля, когда Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Мы разбирались, почему в Лондоне провалили "Brexit" и как это может ударить по украинцам. Политический шторм в Британии, как и "брексит", может ударить по живущих там тысячам наших соотечественников, в том числе, с венгерскими паспортами.

Напомним, что в ЕС готовы предложить новому премьеру Британии продлить Brexit.