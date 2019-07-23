В будущую фракцию "Слуги народа" в парламенте могут войти прошедшие в Раду по мажоритарке самовыдвиженцы, но в этом случае для них будет проведен "входной контроль". Об этом глава президентской политсилы Дмитрий Разумков заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - сказал Дмитрий Разумков.

По его словам, проверка депутатов будет проводиться или по тому же принципу, по которому партия отбирала своих кандидатов, или же в видоизмененной форме.

Напомним, всего мажоритарщики от партии "Слуга народа" по итогам выборов получили около 130 мандатов в Верховной Раде. Это лучший результат среди всех политсил. На втором месте - самовыдвиженцы, которые получают до 50 мандатов.

Также мы публиковали полный список кандидатов, которые проходят в Раду по мажоритарке.

Таким образом, партия "Слуга народа", набирающая около 43% в многомандатном избирательном округе (около 124 мест в Раде) готовится к единоличному правлению в стране.