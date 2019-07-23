В понедельник, 22 июля, во время обысков в Кабинете министров военная прокуратура изъяла документы, которые касаются внешнеторгового контракта суммой 6,8 млн долларов, заключенного в конце 2015 года ГП "Спецтехноэкспорт" и американская компания Worldwide Aeros Corp на поставку оборудования для военных.

Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на судебные материалы, передает Европейская правда.

Отмечается, что речь идет о поставках подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R для Государственной пограничной службы. В общем закупили 8 таких систем, в стоимость входят услуги сбора и обслуживания.

Дело расследуется по ч. 4 статьи 190 УК, (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Уголовное производство открыли 19 июля 2019 года.

В прокуратуре считают, что должностные лица завладели указанными средствами с помощью злоупотребления доверием, чем нанесли ущерб стране.

"Подобные внешнеторговые контракты на поставку военного оборудования в Украине заключаются на самом высоком уровне при предыдущих договоренностях с союзниками. Поэтому такие уголовные дела после реализации контрактов могут оставить Киев без союзников", - считает Глеб Каневский.

В 2018 году в Хозяйственном суде Киева пограничная служба пыталась взыскать 2,1 млн гривен штрафных с ГП "Спецтехноэкспорт" за ненадлежащее исполнение последним упомянутого контракта с американской компанией. Но любые результаты судебных заседаний отсутствуют в публичном пространстве.

Американской компанией Worldwide Aeros Corp руководит эмигрант из Украины Игорь Пастернак, который сотрудничал с Пентагоном и НАСА. В конца 2016 года Государственная пограничная служба сообщила, что тогдашний президент Петр Порошенко передал современное оборудование для охраны границы, в том числе систему AEROS.

Как сообщалось, 22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" проходили обыски.

Обыски проводят из-за выявленных фактов завладения почти 6,8 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения. В результате СБУ сообщила о разоблачении чиновников "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету почти на 6,8 миллиона долларов.

Как заявили в компании, завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 миллионами долларов, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло во исполнение постановления правительства.

Ранее сообщалось, что перед Днем металлурга сотрудники СБУ обыскали ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

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