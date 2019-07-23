В деле Дмитрия Фирташа - новый поворот.

Американское издание The Hill написало о том, что американские расследователи российского вмешательства в американские выборы пытались склонить украинского олигарха к даче показаний против президента США Трампа в обмен на закрытие его дела.

Однако Фирташ не стал свидетельствовать против Трампа по "Рашагейту" - двухлетнему расследованию спецпрокурора Мюллера, которое в итоге этой весной развалилось.

Вместо этого начался "Украинагейт" - теперь уже Киев обвиняют во вмешательстве в американские выборы и помощь противникам Трампа из демократического лагеря.

Как утверждает журналист The Hill Джон Соломон, украинского олигарха "обрабатывал" нанятый Мюллером прокурор Эндрю Вайсманн, известный своей противоречивой репутацией (один из его обвинительных приговоров даже был отменен единогласным решением Верховного суда США, также у него довольно обширный послужной список фальсификации доказательств).

По информации The Hill, Фирташ отказался от сделки. И теперь, когда он борется против экстрадиции, защита предоставила австрийскому суду предложение о сделке Вайсманна, как доказательство того, что обвинения Министерства юстиции США несостоятельны из-за содержащихся в них фиктивных доказательств и политических мотивов.

Адвокаты настаивают, что прокурор соблазнял "возможным прекращением отдельного уголовного разбирательства в отношении заявителя, если бы он был готов предоставить взамен достаточно компрометирующие свидетельства по широкому кругу политических тем, включая самого президента США, а также президента России Владимира Путина".

Теперь предложение для Фирташа от заместителя Мюллера может ударить бумерангом по Минюсту США, пишет издание. Его бывший босс, Роберт Мюллер, в эту среду, 24 июля, планирует давать показания в Конгрессе.

"Обращение Вайсманна к Фирташу было слишком смелым и дерзким, даже для прокурора с его репутацией", - пишет The Hill.

"Очевидно, что действия Вайсманна в отношении украинского олигарха летом 2017 года приобретут новую важность как в Вашингтоне, где вскоре будет давать показания Мюллер, так и в Австрии, где дело об экстрадиции Фирташа приняло новый поворот", - заключает издание.

Тем временем, как стало известно "Стране" из источника в лоббистских кругах, близких к Белому дому, в команде Трампа оценили отказ Фирташа давать показания против президента США. И теперь давление с целью добиться экстрадиции Фирташа со стороны американцев может быть значительно снижено.