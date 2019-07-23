Один из кандидатов в народные депутаты в Луганской области не смог пройти в Раду, так как потерял часть голосов из-за кандидата-двойника. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины в Facebook во вторник, 23 июля.

Отмечается, что в Луганской области окружная избирательная комиссия №106 завершила подсчет голосов, признав избранным кандидата от Слуги народа Алексея Кузнецова. За него проголосовали 21,49% избирателей.

Вторым по округу оказался самовыдвиженец Юрий Фурман, набрав 19,37%. При этом его двойник, самовыдвиженец Андрей Фурман занял восьмое место, получив 3,44% голосов.

"Таким образом, с учетом этих голосов победу в округе мог получить Ю. Фурман", – отметили в КИУ.

Скриншот: Facebook/КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

Как сообщалось, ЦИК уже обработала 95,01% электронных протоколов. Согласно полученным результатам, в Верховную Раду проходят партии: Слуга народа – 43,13%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,06%, Батькивщина – 8,18%, Евросолидарность – 8,12% и Голос – 5,84%.

Также мы писали, что в Одессе в Раду от "Слуги народа" прошел 26-летний пауэрлифтер.