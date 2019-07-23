Верховная Рада девятого созыва пополнилась рекордным для Украины числом женщине-депутатов, их теперь 20% от общего количества народных избранников. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центральной избирательной комиссии.

Всего в новом парламенте будут заседать 87 женщин - это 20% от фактического числа избранных депутатов. Для сравнения, среди депутатов Верховной Рады восьмого созыва, чьи полномочия истекают через пару месяцев, было всего 53 женщины или 12% от общего числа депутатов. Большинство женщин-депутатов - 61 человек - прошли в парламент по партийным спискам. Еще 26 смогли избраться по мажоритарным округам.

Больше всего женщин в парламент провела президентская партия "Слуга народа" - 53 человека. Однако самыми гендерно-равными оказались фракции партий экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (смогла провести в парламент 24 депутата) и музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (20 депутатов). 37% и 47 процентов депутатов от этих двух партий соответственно - женщины. Это позволит партиям претендовать на получение дополнительного финансирования в соответствии с нормой о "гендерных квотах". В свою очередь, наименьшее количество женщин-депутатов в Оппозиционной платформе - За жизнь - 11,4%.

Напомним, что жена главы ДУСи Борзова победила от "Слуги народа" на округе в Винницкой области.

Также "Страна" писала о том, что три четверти новой Рады будут новичками.