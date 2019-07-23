Бельгийский принц Лоран попал в скандал из-за того, что переписывался в телефоне во время гимна на параде в честь Дня независимости государства 21 июля. Об этом пишет The Times.

На торжествах по случаю Дня независимости Бельгии присутствовали представители королевской семьи, включая короля Филиппа. Также их посетил 55-летний принц Лоран и его супруга. Во время исполнения гимна Лоран начал переписываться в телефоне, а затем решил сделать телефонный звонок. Звонок закончился только тогда, когда его жена коснулась его руки.

При этом это не первый подобный случай. В прошлые годы во время парада принц также писал текстовые сообщения и разговаривал по телефону. В 2016 году фотографы зафиксировали, как он зевал во время парада, а в 2014 году он, вероятно, крепко спал на протяжении большей части празднований.

Фото: Getty images

Отметим, что этим летом сидя стала слушать гимны канцлер Германии Ангела Меркель. Это связано с состоянием ее здоровья.

Так, ей трижды становилось плохо на официальных мероприятиях всего за месяц. Поэтому в Германии изменили протокол: Меркель и представители других стран, с которыми она встречается, сидя слушают гимны государств.