В Крыму избили молодых людей, которые отказались платить фотографам за фото с животными. Кадры потасовки были опубликованы на Facebook-странице журналиста Сандро Кириака, который указал, что они принадлежат его близкому другу.

Инцидент произошел 22 июля у стен Генуэзской крепости в Судаке. По словам Кириака, фотографы с орлами навязали свои услуги и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше того, что они уже дали, они накинулись на них толпой и начали избивать.

В ролике видно, как несколько мужчин пинают ногами лежащего в пыли человека, а другие стоят рядом и наблюдают. При этом находящийся рядом торговец поспешно отходит от прилавка и скрывается из кадра.

Фото: facebook.com/sandrokiriak1

Напомним, что ранее Порошенко подписал закон про уголовную ответственность за поездки в Крым и "ДНР" вне украинских пунктов пропуска".