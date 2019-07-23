На днях жертвой квартирных воров стал судья уголовной кассационной палаты Верховного суда Лев Кишакевич, переехавший в Киев из Ивано-Франковска. Об этом нам рассказали источники из ВСУ.

По словам коллег, воры позавчера забрались в арендованную квартиру судьи на улице Шелковичной в Киеве, путем вскрытия замков отмычками, и вынесли около 30 тысяч гривен. Наши собеседники из суда на условиях анонимности рассказывают, что налет на квартиру судьи мог случиться из-за того, что в электронной декларации ежемесячно он декларирует существенные изменения - ведь получает, как и другие судьи ВСУ, большую зарплату - около 200 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, судья задекларировал в последней ежегодной декларации за прошлый год сбережения- 290 тысяч гривен и 25 тысяч долларов наличными. Возможно, воры подумали, учитывая солидное ежемесячное довольствие, что в квартире в любом случае может быть несколько сот тысяч наличными. Однако просчитались - вероятно судья хранит свои накопления в другом, более укромном месте. Поэтому полиция завела уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины-Кража с проникновением, но воры пока не пойманы.

Ранее сообщалось, что в Одессе обокрали квартиру судьи, полиция ищет дерзкого вора .

Также мы писали, что задержаны домушники, обокравшие на 1,5 миллиона гривен квартиру экс-нардепа регионала Валерия Бевзенко.