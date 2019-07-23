Во вторник, 23 июля, стало известно имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, который станет премьер-министром страны. Это Борис Джонсон. Об этом сообщает SkyNews.

Члены Консервативной партии, которые и выбирали нового лидера, отдали большинство голосов за Джонсона. Его соперником в гонке был действующий глава МИД Джереми Хант. Борис Джонсон официально вступит в должность премьер-министра в среду днем.

"Кампания окончена, работа начинается", - заявил Борис Джонсон после оглашения результатов голосования. 

Он также отмечает, что видит будущий курс Великобритании между "дружбой" с европейскими союзниками и "одновременным стремлением к демократическому самоуправлению в этой стране".

Отметим, что Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за планов Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без него. Также в прошлом он возглавлял Министерство иностранных дел.

Борис Джонсон. Фото: BBC.com

Напомним, в ЕС готовы предложить новому премьеру Британии продлить Brexit.

Также мы писали, что Борис Джонсон назвал дату выхода Британии из Евросоюза.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!