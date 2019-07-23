Во вторник, 23 июля, стало известно имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, который станет премьер-министром страны. Это Борис Джонсон. Об этом сообщает SkyNews.

Члены Консервативной партии, которые и выбирали нового лидера, отдали большинство голосов за Джонсона. Его соперником в гонке был действующий глава МИД Джереми Хант. Борис Джонсон официально вступит в должность премьер-министра в среду днем.

"Кампания окончена, работа начинается", - заявил Борис Джонсон после оглашения результатов голосования.

Он также отмечает, что видит будущий курс Великобритании между "дружбой" с европейскими союзниками и "одновременным стремлением к демократическому самоуправлению в этой стране".

Отметим, что Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за планов Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без него. Также в прошлом он возглавлял Министерство иностранных дел.

Борис Джонсон. Фото: BBC.com

Напомним, в ЕС готовы предложить новому премьеру Британии продлить Brexit.

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