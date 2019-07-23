В политсиле "Оппозиционной платформе – За жизнь" предупредили членов Окружной избирательной комиссии 49 округа об уголовной ответственности за попытки фальсификации выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

"На 49 избирательном округе Донецкой области отдельными членами Окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления. С процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация", - говорится в сообщении. Там добавляют, что "вопреки действующему законодательству Украины члены комиссии блокируют процедуру установления итогов голосования. Под разными надуманными предлогами члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20 избирательных комиссиях, пытаются помешать работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, осуществляют попытки утаить подсчет голосов путем смены помещения для такого подсчета", – сообщили в партии".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №49 Ковалевой Ольге Владимировне, заместителю председателя комиссии Поворознюку Геннадию Борисовичу, секретарю комиссии Пархоменко Ольге Викторовне и членам ОИК Бездушной Елене Александровне, Бережанской Татьяне Ярославовне, Березовскому Геннадию Викторовичу, Бугаеву Николаю Ивановичу, Девяткину Андрею Геннадиевичу, Еремееву Михаилу Владимировичу, Журавлеву Денису Сергеевичу, Зикееву Сергею Евгеньевичу, Коваленко Оксане Юрьевне, Лебедь Татьяне Константиновне, Миронову Игорю Анатольевичу, Найденко Евгению Михайловичу, Невзоровой Ирине Борисовне, Троян Татьяне Васильевне, Черному Юрию Васильевичу с требованием в разблокировать процесс установления итогов голосования.

"Не выполняйте преступные распоряжения. Отвечать перед законом придется вам лично!", - предупредили в политической силе. В партии напомнили, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, документов, а также фальсификация избирательных протоколов, согласно УК Украины, каждое из этих правонарушений карается максимальным сроком до 3 лет лишения свободы.

"Победители уже обратились в правоохранительные органы. Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео. Выполните свою обязанность согласно закону и не пытайтесь своими действиями исказить выбор десятков тысяч украинских граждан!" – призвали в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Кстати, как свидетельствуют данные ЦИК после обработки 81,14% протоколов, на этом округе побеждает представитель "Оппоплатформы - За жизнь" Валерий Гнатенко. Его главный соперник - Борис Колесников из "Оппозиционного блока" набрал 32,57% и уже признал свое поражение. На третьем месте - выдвиженец от "Слуги народа" Сергей Сивохо с 21,37%.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, что после обработки почти 94% протоколов "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала 13,03% голосов избирателей и заняла второе место среди политсил.

Также "Страна" публиковала список будущих депутатов партии от этой политсилы.