Руководители силовых ведомств отчитываются Владимиру Зеленскому по расследованию дела журналиста Павла Шеремета.

О том, что этот отчет состоится, ранее заявлял сам президент - в том числе в комментарии "Стране".

На днях исполнилось три года с момента убийства журналиста. Но оно по-прежнему не раскрыто.

В годовщину убийства Владимир Зеленский потребовал отчета силовиков, который сейчас и происходит.

15:10 Про Устименко - это была пожалуй единственная более-менее конкретная информация. Остальное - давно известно. Поэтому смысл мероприятия не совсем понятен.

Если Зеленский хотел ознакомиться с материалами дела - он мог бы сделать это и не собирая пресс-конференцию. В итоге он просто сказал, что информации по делу много, но вся она является тайной следствия.

Впрочем, для этого было бы достаточно провести встречу с Князевым без журналистов и выпустить потом пресс-релиз.

Вместо этого решили сделать "публичный отчет", который на деле не пролил света на убийство журналиста.

14:59 Статус Игоря Устименко, который мог следить за Шереметом перед его убийством - свидетель по делу, заявил Сергей Князев.

14:54 Журналисты спрашивают, почему дела Шаповала и Хараберюша квалифицированы как теракт, а дело Шеремета - как убийство. Если сама же Нацполиция их связывает. Князев отвечает, что это вопрос к прокуратуре.

14:53 Зеленский вернулся. И говорит, что материалов увидел много. "Я прошу у вас не вытягивать из меня эту информацию". "Не знаю, в какой срок, но у нас с вами будет результат".

14:24 Генпрокурора на встрече нет.

14:23 Зеленский подписал документы о неразглашении тайны следствия и пошел общаться с Князевым в другую комнату. Но обещал вернуться после общения с главой Нацполиции. Журналисты будут ждать.

14:22 По словам главы Нацполиции, остальное он готов доложить Зеленскому в закрытом режиме - информация является гостайной.

14:17 Князев напоминает о волне подрывов и стрельбы по консульствам Польши в 2017 году. Он заявляет, что это осуществляла пророссийская группа, которая действовала с целью дискредитации Украины. Также он напомнил о других громких убийствах - сбушника Хараберюша, разведчика Шаповала, добровольца Махаури, а также о покушении на нардепа Игоря Мосийчука.

Глава Нацполиции заявил об этом в том контексте, что у всех этих дел есть связь с убийством Шеремета. Правда, какая - непонятно. Но явно идет речь о "российском следе".

14:16 Глава Нацполиции намекает на российский след в убийстве Шеремета. Говорит, что он был другом убитого в России Бориса Немцова.

14:13 Князев говорит, что полиция допрашивала людей по теме слежки за журналистом. Что же до возможного оперативника СБУ Игоря Устименко, который мог следить за Шереметом - то полиция не видит его причастности к преступлению.

14:00 Первым выступает глава Нацполиции Сергей Князев. Он заявил, что по камерам вероятного убийцу отследить не удалось - он исчез в метро.