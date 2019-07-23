На внеочередных выборах в Верховную Раду по 133 округу в Одесской области победил представитель партии "Слуга народа" мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу 26-летний Артем Дмитрук. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, по результатам обработки 97,64% электронных протоколов он набирает 32,66% голосов избирателей. Его ближайший соперник 34-летний представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предприниматель Виктор Баранский имеет 26,2% электоральной поддержки.

Фото: cvk.gov.ua

Согласно информации ЦИК из открытых источников Дмитрук является уроженцем города Казатин в Винницкой области. Он побеждал в различных турнирах по боксу, самбо и панкратиону. Имеет высшее образование. В Одессе владеей двумя спортивными клубами.

Ранее "Страна" разбиралась, как "слуги народа" взяли Одессу и область в статье "Таировский блицкриг и Котовский рубеж".

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