Для граждан России не действуют особые правила при пересечении украинской границы. Об этом передает 112-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ГПСУ отметили, что россияне могут въехать на территорию Украины, если у них имеются:

Паспорт (паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами России (загранпаспорт); дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт моряка (удостоверение моряка; летное удостоверение члена экипажа);

(паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами России (загранпаспорт); дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт моряка (удостоверение моряка; летное удостоверение члена экипажа); Подтверждение цели запланированного визита ;

; Наличие достаточного финансового обеспечения на период пребывания;

Подтверждение возможности получить достаточное финансовое обеспечение законным способом.

"Также должностными лицами Госпогранслужбы осуществляется процедура обязательной фиксации биометрических данных (в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства") в пунктах пропуска через государственную границу (в том числе и граждан Российской Федерации)", - добавили в ГПСУ.

Въезд граждан России мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября 2018 года в рамках военного положения, которое было отменено 26 декабря. Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований" (например, если необходимо посетить захоронение). В декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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