Рядом со зданием Администрации Президента на улице Банковой, 11 в Киеве появилась стоянка с прокатными велосипедами Nextbike. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Новая станция Nextbike, которая позволяет взять велосипед в одном пункте города, а вернуть в другом, оборудована 12 парковочными местами. На момент написания материала, днем 23 июля, два места были пусты.

Фото: Изым Каумбаев/ "Страна"

Отметим, что Владимир Зеленский не передвигается на велосипеде по Киеву, как это делал его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько. Сам он пояснил, что это связано с тем, что такой транспорт был бы небезопасным.

Впрочем, это не мешало политикам троллить его во время инаугурации. Так, этот вид транспорта для прибытия на мероприятие избрал Владимир Кличко. Он посетовал, что из-за инаугурации в Киеве перекрыли улицы и передвигаться по городу было сложно.

Кроме того, на инаугурацию на велосипеде приехал Олег Ляшко. "Страна" подробно писала о марке и стоимости транспортного средства политика.

Также мы сообщали, что изначально велосипедист с булавой был изображен на логотипе президентской партии "Слуга народа". Однако накануне парламентских выборов политсила его сменила.