Пенсионерка из Купянска в Харьковской области вместе с гражданским мужем застали преступников, которые забрались в их дом. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 21 июля в отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что к его соседям проникли трое неизвестных. Хозяйка дома, увидев грабителей, сильно испугалась, из-за чего потеряла сознание и скончалась на месте происшествия.

Тем не менее, трагедия не остановила преступников. Они начали избивать гражданского мужа умершей и вымогали у него деньги. Когда ничего ценного в доме не нашлось, преступники скрылись.

Приехавшим следователям пострадавший мужчина сообщил, что услышал ночью шум. Он разбудил жену и вместе с ней пошел посмотреть, что случилось. Женщина 1938 года рождения увидела возле входных дверей неизвестных, после чего схватилась за грудь и упала.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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