В это воскресенье, 28 июля, нас ждет очередное украинское классико. Шахтер и Динамо сойдутся в матче за Суперкубок Украины. А уже через неделю, 4 августа, горняки в первом домашнем матче нового сезона Премьер-лиги (это будет 2 тур - Прим.Ред.) сыграют со львовскими Карпатами. Примечательно, что на эту игру "горняки" выйдут в новой форме, как передает пресс-служба Шахтера.

Хотя официальная презентация новой формы состоится только 3 августа, в сети уже гуляет изображение новой экипировки чемпионов Украины.

Вот такая новая форма Шахтера появилась в сети, фото: footyheadlines.com

Цена билетов на матч с Карпатами стартует от 40 гривен. Приобрести их можно в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00); онлайн на сайте команды; в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store) и на сайтах-партнерах клуба (билеты нужно распечатать самостоятельно и взять с собой).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер поздравил своих чемпионов мира золотыми молотками.