Деньги за трамваи для Киева, которые президент Украины Владимир Зеленский пообещал помочь вернуть производителю, так и не передали предприятию.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пообещал помочь с компенсацией задолженности за поставленные в Киев трамваи, которые изготовила компания "Татра-Юг" за 30 млн евро, еще 12 июля в ходе визита в Днепр. С подачи главы АП Андрея Богдана Зеленский тогда даже позвонил киевскому мэру Виталию Кличко, разговор с которым поставил на громкую связь. Зеленский пообещал, что предприятию деньги вернут. Видео разговора появилось в сети 16 июля.

Ранее первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил в комментарии "Стране", что вопрос о возвращении долга "Татра-Юг" будет рассматриваться на заседании сегодня, 23 июля.7

Однако, как сообщает корреспондент "Страны", сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и избежании коррупции этот вопрос не обсуждался. В повестке дня он также отсутствовал.

К слову, Николай Поворозник на заседание не пришел. А присутствующие члены комиссии Киевсовета заявили "Стране", что вопрос о возвращении долга предприятию "Татра-Юг" и не должен был выноситься на обсуждение.

"А даже если бы вопрос был включен в повестку дня, мы могли бы его только рассмотреть и все. Решение по возврату таких сумм комиссия принимать не вправе, так как это не входит в ее сферу компетенции", - сообщили "Стране" присутствующие члены комиссии.

На вопрос, кто же в таком случае принимает решение по долгу "Татра-Юг" и когда эта проблема будет решена, "Стране" в Киевсовете ответить так и не смогли.

Напомним, президент Зеленский в Николаеве поспорил с главой облсовета о малоросах и украинцах.

Также мы писали, что мэр Днепра заключил пари с Зеленским: если не успеет отремонтировать мост, уйдет в отставку.