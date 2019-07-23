Полиция Киева разыскивает преступника, который вынес из машины инкассаторов пакеты с деньгами, воспользовавшись открытой дверью. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение об ограблении инкассаторского автомобиля на улице Митрополита Липкивского… Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Отмечается, что следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц к нему причастных.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция поймала подозреваемого в нападении на инкассаторов три года назад в Харьковской области.

Также мы писали, что полицейские задержали одного из грабителей, напавших на инкассаторов ПриватБанка в Ирпене.