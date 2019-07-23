В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) открыли криминальное производство в отношении строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Ведомство подозревает работников КП "Инженерный центр" (исполнительный орган КГГА) в растрате средств или превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Bihus.info.

"Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства. Дело открыли по заявлению юристов проекта "Тисни", - говорится в опубликованном сообщении.

Если сотрудники НАБУ докажут свою правоту, виновным работникам "КП Инженерный центр" может грозить лишение свободы от 7-и до 12-и лет, включительно с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Ранее журналисты выяснили, что новый пешеходно-велосипедный мост между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве построили со множеством нарушений законодательства. В частности, сообщается, что в архитектурной инспекции дали разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Или, к примеру, уже после получения размещения проект был заменен, вследствие чего стоимость строительства моста возросла на 100 миллионов гривен.

Также журналисты обратили внимание, что архитектурный конкурс на проект моста так и не состоялся, а заказ отдали столичной фирме, обвиняемой в связях с мэром Кличко.

Фото: bihus.info

Как сообщала "Страна", на Пешеходном мосту появилось несколько новых трещин. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.

Отметим, что из сквера возле туристического моста в Киеве исчезла сотня туй, посаженных лично Виталием Кличко.