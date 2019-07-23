В центре Киева неизвестный обокрал квартиру судьи. Об этом сообщили в правоохранительных органа, передает УНН.

Отмечается, что злоумышленник, предварительно подобрав ключ к замку, проник в квартиру, где проживает судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Сам хозяин в этом время отсутствовал дома. Преступник завладел деньгами в сумме примерно 1 тысяча долларов и скрылся с места злодеяния. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "кража".

Ранее сообщалось, что в Киеве обокрали квартиру судьи Окружного административного суда. Преступники, дождавшись когда хозяева покинут дом, взломали входную дверь в квартиру и проникли внутрь. В результате кражи были похищены деньги, ювелирные украшения и компьютерная техника.

Также мы писали, что на вокзале в Киеве обокрали нардепа от БПП Арьева.