Испанская Барселона не намерена расставаться с лучшим футболистом мира Лео Месси и начала подготовку к подписанию нового контракта с великим аргентинцем. Руководство клуба намерено продлить действующий контракт с форвардом до 2023 года. Об этом сообщает ESPN.

Нынешний контракт игрока с клубом действует до 2021 года. Президент Барселоны Жозеп Бартомеу готов начать переговоры с отцом Лео, который по совместительству является и его агентом. В действующем контракте Месси с Барсой "забита" опция, по которой он может быть автоматически продлен до 2022 года. Однако Жозеп Бартомеу намерен перестраховаться и заключить с Месси новое соглашение, которое будет действовать до 2023 года. То есть, к моменту истечения срока соглашения Месси будет уже 36 лет.

Бартомеу прекрасно знает о том, что Месси мечтает еще раз поднять над головой Кубок Лиги чемпионов, которую Барселона не выигрывает вот уже четыре года.

Месси играет за Барселону всю свою профессиональную карьеру. Он дебютировал за клуб в 2004 году и провел за команду 687 матчей, забив 603 гола.

Причем дебют Лео Месси именно в Лиге чемпионов состоялся в матче против донецкого Шахтера. Барса тогда решила все задачи по выходу из группы и выпустила на поле полурезервный состав, который проиграл горнякам на "Донбасс Арене" со счетом 0:2.

Лео Месси потом признавался, что свой дебют в Лиге чемпионов не забудет никогда.

"Мой первый матч в Лиге чемпионов был в Украине против Шахтера. Наша команда на тот момент уже вышла в следующий раунд, поэтому дали сыграть многим футболистам из дубля. Мы играли против отличной команды. Проиграли, но чувства от дебюта в Лиге чемпионов были очень приятными", - вспоминал Месси.

Ранее "Страна" сообщала, что после вылета от Бразилии в Кубке Америки Месси в ярости назвал судейство полуфинала дерьмовым.